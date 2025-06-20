Стало известно, сколько «Авангард» заплатит за нападающего ХК «Динамо»

«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Дмитрия Рашевского.

Ранее появилась информация, что московское «Динамо» обменяет 24-летнего форварда на денежную компенсацию.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, ее размер составит 120 млн рублей. Будут ли включены в сделку еще какие-либо игроки, не уточняется.

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28».

В плей-офф у него 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».