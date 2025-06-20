19-летний нападающий продлил контракт с «Трактором»

19-летний нападающий Александр Рыков продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение носит двухсторонний характер и заключено до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

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В минувшем сезоне форвард сыграл за «Трактор» 34 матча, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на счету Рыкова 22 матча за «Челмет» в ВХЛ и 14 (7+7) результативных баллов.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.