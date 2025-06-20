Плющев оценил использование латиницы на форме игроков КХЛ

«Извините меня, вообще-то мы тут русские люди». Плющев — о латинице на форме игроков КХЛ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, что использование латиницы для написание фамилий на игровой форме команд КХЛ не является правильным.
«Конечно, это неправильно, что пишут сейчас латиницей. Извините меня, вообще-то мы тут русские люди. Все эти заграничные прибамбасы совершенно не соответствуют тому времени и времени, которые есть у нас», — рассказал Плющев в интервью «ВсеПроСпорт».
Латинские буквы на спинах игроков в КХЛ появились в 2011 году. Также в феврале 2022 года Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо».
Сборная России по хоккею была отстранена от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года под эгидой IIHF.