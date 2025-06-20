Ротенберг двумя словами ответил на вопрос о возвращении к тренерству в КХЛ

Роман Ротенберг двумя словами ответил на вопрос о возвращении к тренерству в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его цитирует Metaratings.ru.

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«Время покажет», — заявил он, добавив, что сейчас занимается детско-юношеским хоккеем.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.