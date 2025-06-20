Защитник Панин высказался о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Григорий Панин прокомментировал продление контракта с «Салаватом Юлаевым» ещё на один год.

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«Девятый сезон в Уфе! Рад здесь остаться и продолжить играть в хоккей. Это был принципиальный момент. Не вопрос денег, каких-то условий или других обстоятельств. Я хочу играть за «Салават Юлаев» и точка», — написал Панин в своём телеграм-канале.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 910 игр, забил 41 гол и сделал 133 передачи, всего набрал 174 очка, а также 1463 штрафные минуты. За восемь сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.