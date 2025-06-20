Плющев назвал частую ошибку КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что делать ставку на легионеров в КХЛ — ошибка, упомянув «Салават Юлаев».

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– История «Салавата Юлаева» в очередной раз показала, что делать ставку на легионеров – ошибка или бронза того стоила?

– Делать ставку на легионеров, или, как их раньше называли, воинов, – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, слишком избалованные. Основная проблема сейчас – это подготовка резерва, но она существует практически во всех клубах. Посмотрите, например, как «Лада» формируется. Ну, жалко мне болельщиков, тольяттинцев. Главный тренер там только вчера бегал по площадке, а сегодня уже встаёт на мостик. Ну что он может дать команде?

Надо систему подготовки менять, а не заниматься шапкозакидательством, как многие делают. Сейчас по заусенцам стригут, что-то там пытаются наскрести, но есть проблема. Сейчас и с иностранцами будут проблемы, потому что они по старой памяти будут требовать очень большие контракты, а большие контракты платить уже не очень хочется, потому что приезжают люди у нас далеко не энхаэловцы, а ахаэловцы, а это не тот контингент, чтобы платить бешеные контракты, — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».