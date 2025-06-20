10 игроков НХЛ, чей контракт могут выкупить

Среди них есть финалист Кубка Стэнли этого года и основной вратарь сборной Германии.

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Ни одно повышение потолка зарплат не избавляет клубы от плохих контрактов и не превращает их в хорошие — в этом уже успели убедиться в НБА. От грядущего межсезонья НХЛ многие ожидают безумств: потолок вырастет, почти все команды заинтересованы в улучшении состава, на рынок выходит Митч Марнер, многим клубам нужно принимать трудные решения — все эти факторы в совокупности могут привести ко множеству интересных обменов и шагов.

В общем, выкупы контрактов будут неизбежны: кому-то надо будет освободить деньги, а кому-то — лишнее место в составе. Сегодня мы прикидываем, какие именно хоккеисты могут на какой-то срок остаться безработными.

Кэпхит: $5,9 млн до сезона-2026/2027.

В 2021-м Грубауэр переходил в новорождённый клуб НХЛ в качестве основного вратаря «Колорадо» и финалиста «Везины». Казалось, что у немецкого голкипера ещё есть пространство для будущего роста, однако в «Сиэтле» всё пошло наперекосяк с самого начала. Уже через месяц после старта сезона озадаченный генменеджер Рон Фрэнсис жаловался: «Мы полагали, что можем рассчитывать на успех в каждом матче благодаря нашим вратарям и защитникам. Думали, что они дадут нам шанс».

В 2023-м Грубауэр выдал свой редкий удачный отрезок, и он пришёлся на плей-офф, куда команда вышла за счёт четвёртой атаки в лиге. Там немец помог выбить свой бывший клуб в первом раунде и довести серию с «Далласом» до седьмого матча. В новой регулярке всё вернулось к прежним показателям, Грубауэр проиграл конкуренцию Джоуи Даккорду, а после падения статистики до совсем неприличных 87,5% сейвов отправился на драфт отказов.

в. Тристан Джерри («Питтсбург»)

Кэпхит: $5,375 млн до сезона-2027/2028.

Большой контракт Джерри был одним из первых шагов Кайла Дубаса в «Питтсбурге»: нового менеджера не смутило то, что Джерри перед этим ухудшил свой уровень игры, а провальный матч с «Чикаго» стоил «пингвинам» выхода в плей-офф. Однако самые пессимистичные скептики не могли представить, что Джерри проиграет конкуренцию даже вратарю из фарма и сам в какой-то момент окажется в АХЛ. «Пингвины» явно уходят в перестройку и будут продавать игроков — так что в спортивно-финансовом плане выкуп Джерри смысла не имеет, однако команде может понадобиться место в составе для более молодого голкипера.

Кэпхит: $3,75 млн до сезона-2025/2026.

Бывший партнёр Марка Джиордано по одной из самых стабильных пар защиты НХЛ приходил в «Чикаго» на роль ментора, который своим опытом помогал бы многочисленной молодёжи «ястребов» адаптироваться ко взрослой лиге. Оказалось, что даже совсем необстрелянные юнцы играли лучше Броди: с Ти Джеем на льду «Чикаго» пропускал в два раза больше, чем забивал сам.

После 1 марта растерявший скорость ветеран вообще не выходил на лёд и стал единственным защитником команды, получившим от The Athletic оценку «кол» (то есть американское F). Местная пресса считает, что вероятность расставания с Броди близка к 100%.

з. Мэтт Дамба («Даллас»)

Кэпхит: $3,75 млн до сезона-2025/2026.

Вы уже могли прочитать о бедственном положении потолка зарплат «Далласа», и выкуп контракта защитника может чуть улучшить ситуацию. Вообще, мало кто понял, почему «Даллас» выписал хороший двухлетний контракт Дамбе — после разрыва грудной мышцы в сезоне-2018/2019 стремительно прогрессирующий до этого игрок резко сдал. Попытка возрождения карьеры в «Аризоне» год назад не удалась, ну а в «Далласе» Мэтт просидел в запасе весь плей-офф. Расставание с защитником позволит сэкономить $2,33 млн в грядущем сезоне.

Кэпхит: $3,4 млн до сезона-2025/2026.

Ещё одно подписание, которое в моменте мало кто понял. Возможно, свои деньги защитник третьей пары получил за то, что делал по сотне блок-шотов и силовых за сезон, однако делал он это в более-менее устоявшейся оборонительной системе «Торонто». В «Детройте» же такой не было: половину своего первого сезона Холл просидел в запасе. Прошлым летом, ко всеобщему удивлению, «крылья» расстались не с Холлом, а с Джейком Уолманом, который теперь шлёт привет из финала Кубка Стэнли. Джастин в новом году играл куда чаще, но делал он это так, что мичиганские фанаты хватались за голову. «Детройту» для того, чтобы наконец выйти в плей-офф, нужно усиление защиты и чистка потолка — выкуп Холла освобождает $2,26 млн.

Кэпхит: $3 млн до сезона-2029/2030.

Лу Ламорелло оставил новому генменеджеру команды два больших привета в платёжке — контракты ролевиков, подписанных аж до 2030-го. И если Скотт Мэйфилд — ветеран «Айлендерс» и пару-тройку лет в третьей паре ещё поиграет, то мотив подписания Энгвалля на семилетний контракт изначально был загадкой. Швед проиграл конкуренцию Максиму Цыплакову и отправился в фарм-клуб — когда Пьер поднимался в основу по необходимости, часто не получал даже 10 минут за матч.

Выкуп шведа будет стоить команде лишь $1 млн — правда, эти деньги будут растянуты вплоть до 2034-го. «Айлендерс», впрочем, не привыкать — они ещё пять лет будут выплачивать компенсацию за выкуп контракта Рику Дипьетро (помните такого?).

Кэпхит: $2,5 млн до сезона -2028/2029.

Ещё один чистый ролевик-силовик, который получил небольшой, но очень длинный (шестилетний) контракт. Вообще, сложно вспомнить примеры, когда такое решение в НХЛ сработало — редким исключением является Калле Йернкрок в «Нэшвилле». Этот сезон для Вуда был испорчен травмой спины, но и до неё форвард играл довольно блёкло, а в плей-офф провёл лишь один матч. «Лавины» же после большого продления контракта с Броком Нельсоном привычно упёрлись в потолок, и клубу снова надо искать где-то деньги. Впрочем, есть вариант, что травма Вуда окажется достаточно тяжёлой для того, чтобы внести игрока в долгосрочный список травмированных.

н. Андре Бураковски («Сиэтл»)

Кэпхит: $5,5 млн до сезона-2026/2027.

«Сиэтл» со своим максимально средним во всём составом выглядел как идеальный кандидат на перестройку. Однако трансфер Мэйсона Марчмента из «Далласа» за два выбора на драфте говорит совершенно о других намерениях. Обновлённый менеджмент «Сиэтла» может расстаться со шведским форвардом: карьера Бураковски, который успешно играл с Кадри и Ничушкиным во втором звене чемпионского «Колорадо», была испорчена всевозможными травмами. Андре сыграл по 49 встреч в первых двух сезонах, а в прошлом чемпионате не пробил и 40 очков, хотя его пробовали в звеньях со всеми самыми дорогими хоккеистами команды.

н. Еспери Котканиеми («Каролина»)

Кэпхит: $4,82 млн до сезона -2029/2030.

Кажется, игровых причин для перехода финского центра в «Каролину» не было. «Монреаль» в 2019-м выписал максимально беззубый оффершит Себастьяну Ахо, который «ураганы» моментально повторили, а через пару лет подождали удачного момента для мести и выписали контракт другому финну в ответку. Соцсети клуба тогда сочились ядом: «Каролина» даже твиты на французском оформляла, пародируя объявление «Монреаля» о предложении контракта Ахо.

За четыре сезона в «Каролине» третий номер драфта-2018 в пересчёте на полный сезон набирал в среднем 35 очков. «Ураганы» вроде как планируют быть агрессивными этим летом и якобы целятся на Митча Марнера, а это значит, что им нужен и полноценный второй центр, а четвёртый центр за такие деньги дороговат. В теории Котканиеми можно обменять в команду типа «Калгари», которая может дать второй шанс, однако если это не получится, финна можно выгодно выкупить. Пока Еспери только 24 — а это значит, что его выкуп будет стоить лишь треть контракта, а не две трети, как у более старших хоккеистов, занимая в платёжке менее $1 млн в год.

Кэпхит: $4 млн до сезона-2025/2026.

Редко можно вспомнить случаи, когда команда, игравшая в финале, расставалась с одним из своих основных хоккеистов. Однако «Ойлерз», вполне возможно, это сделать придётся. Летом подписание шведа на относительно разумные деньги выглядело победой «Эдмонтона», но буквально через месяц привело к тому, что «Сент-Луис» по оффершитам увёл двух молодых хоккеистов «Ойлерз». Всё стало выглядеть совсем плохо после того, как Дилан Холлоуэй в «Блюз» набрал в два раза больше очков, чем Арвидссон, получая почти в два раза меньше.

При этом Арвидссон провёл бо́льшую часть сезона в звене Леона Драйзайтля, но и это не помогло. В плей-офф швед иногда оставался в запасе и был лишь 12-м по игровому времени форвардом команды. В обычных условиях шведу дали бы второй шанс, но у «Эдмонтона» впереди маячат гигантский контракт Эвана Бушара, необходимость усиления вратарской линии и другие нужные улучшения. Расставание с Арвидссоном освободит $2,66 млн под потолком.