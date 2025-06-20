Гендиректор «Динамо» рассказал о ходе переговоров с нападающим Гусевым

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о переговорах с нападающим Никитой Гусевым. Напомним, 31 мая срок действия контракта игрока с бело-голубыми истёк.

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«В переговорах с Никитой Гусевым мы спокойно подождём до июля. Зачем менять то, что хорошо работает? Он сейчас отдыхает с семьёй — когда приедет, тогда и поговорим. Мы с ним постоянно на связи. Никита душой и сердцем в «Динамо». Думаю, если он продолжит карьеру в КХЛ, то только у нас», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач.