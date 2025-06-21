В «Эдмонтоне» удивлены расследованием НХЛ о нарушении потолка зарплат

Инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что в «Эдмонтоне» удивлены расследованием возможного обхода потолка зарплат НХЛ. Ранее появилась информация, что канадский клуб может быть наказан из-за манипуляций с потолком зарплат в случае с нападающим Эвандером Кейном, который пропустил весь регулярный чемпионат и появился в составе во втором матче плей-офф. Зарплата хоккеиста – $ 5,125 млн.

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