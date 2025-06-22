Овечкина признали лучшим новичком НХЛ за последние 20 лет

Российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина признали лучшим новичком НХЛ с 2005-го года.

Рейтинг лучших новичков лиги за последние 20 лет опубликовало канадское издание The Hockey Writers. В нем приняли участие обладатели приза лучшему новичку сезона.

На первое место канадское СМИ поставило рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах россиянина Александра Овечкина из "Вашингтона". Всего на счету Ови 897 шайб, а у экс-рекордсмена канадца Уэйна Гретцки - 894.

В топ-10 лучших The Hockey Writers также включили еще трех представителей России. На втором месте оказался Евгений Малкин из "Питтсбурга", а пятерку лучших замкнул Кирилл Капризов из "Миннесоты".

На седьмой строчке форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.