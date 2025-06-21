Олимпийский чемпион объяснил, почему Бобровского не выбрали MVP плей-офф

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал голосование НХЛ по выбору самого ценного игрока плей-офф, в котором российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был поставлен на третье место. «Конн Смайт Трофи» завоевал Сэм Беннетт.

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