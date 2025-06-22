Сергей Бобровский ответил на вопрос, возможен ли его уход из «Флориды» следующим летом
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос, может ли покинуть южан по истечению текущего контракта.
«Сейчас сложно предсказать на пять лет вперёд, и я не хочу это делать. Мне кажется, когда ты слишком зациклен на себе, ты теряешь фокус на текущем моменте, а я не хочу его терять. У меня сейчас так много замечательных вещей, которые я очень ценю. Я живу во Флориде, в невероятном городе, в невероятной обстановке. У меня есть моя замечательная семья, моя вторая замечательная семья здесь (команда, — Прим. «Чемпионата»). Здесь всё замечательно, и я хочу в полной мере насладиться этим моментом и ценить его», — приводит слова Бобровского The Hockey News.
Напомним, контракт 34-летнего Бобровского с «пантерами» действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне НХЛ россиянин вместе с «Флоридой» выиграл свой второй Кубок Стэнли подряд.