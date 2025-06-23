Лучший снайпер «Сибири» прошлого сезона покинул клуб

Канадский нападающий Энди Андреофф покинул «Сибирь» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Андреофф выступал за новосибирский клуб с июля 2023 года. Хоккеист два года подряд становился лучшим снайпером клуба. В прошлом сезоне 34‑летний форвард провел 71 матч и набрал 42 очка (24+18). Всего в КХЛ у канадца 137 матчей и 81 очко (51+30).

В плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ прошлого сезона «Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счетом 3–4.