Ротенберг заявил о намерении организовать матч России и США в Москве

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил о намерении организовать матчи детских сборных России с соперниками из США и Канады. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы работаем, чтобы наши дети вернулись на международную арену, готовые побеждать любую сборную мира — Канаду, США. Хотим организовать матчи между командами из США и других стран, чтобы они приехали к нам в Москву. Речь о детях 12–13 лет, есть варианты проводить матчи в Турции, ОАЭ. Готовим наше будущее», — заявил он.

13 июня появилась информация, что российские юниоры проведут матчи с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) в Канаде.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.