Гашек высказался о российских флагах на чемпионском параде «Флориды»

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу за то, что она позволила Сергею Бобровскому и Дмитрию Куликову облачиться в российский триколор на чемпионском параде «Флориды Пантерз».

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