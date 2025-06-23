Журова: руководство НХЛ не обратит внимания на слова Гашека про россиян

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет воспринимать всерьез высказывания бывшего чешского голкипера Доминика Гашека. Ее слова приводит РИА Новости.

В Госдуме оценили заявление Гашека про флаги России
© РИА Новости

Так она отреагировала на слова экс-голкипера, который подверг НХЛ критике из-за наличия российских флагов на параде «Флориды Пантерз» в честь победы в Кубке Стэнли.

«Гашек ведет себя как Украина. Человек настроен русофобски, и его невозможно остановить. Но руководство НХЛ на его слова не обратит никакого внимания, они будут делать то, что считают нужным. И никто извне им ничего посоветовать не может», — заявила она.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.