В Госдуме оценили заявление Гашека про флаги России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет воспринимать всерьез высказывания бывшего чешского голкипера Доминика Гашека. Ее слова приводит РИА Новости.

Так она отреагировала на слова экс-голкипера, который подверг НХЛ критике из-за наличия российских флагов на параде «Флориды Пантерз» в честь победы в Кубке Стэнли.

«Гашек ведет себя как Украина. Человек настроен русофобски, и его невозможно остановить. Но руководство НХЛ на его слова не обратит никакого внимания, они будут делать то, что считают нужным. И никто извне им ничего посоветовать не может», — заявила она.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.