Фетисов оценил систему подготовки хоккеистов в РФ

Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»
Вячеслав Фетисов считает, что Россия должна выращивать больше звезд хоккея.
– Как работает система подготовки хоккеистов в России?
– Не очень хорошо. Страна, которая столько вложила в развитие хоккея, должна каждый год выпускать несколько Овечкиных, Бобровских – и далее по списку.
Пока же наших звезд НХЛ можно рассматривать как исключение из правил, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.