Экс‑вратарь «Торпедо» переходит в «Адмирал»

Вратарь Адам Хуска подписал контракт с владивостокским «Адмиралом», сообщает пресс‑служба КХЛ.

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Соглашение с 28‑летним хоккеистом рассчитано на сезон.

С 2022 по 2024 год словацкий вратарь выступал в нижегородском «Торпедо». Всего Хуска провел 74 игры в КХЛ, процент отраженных бросков — 91,3, а коэффициент надежности — 2,57.

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