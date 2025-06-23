Хоккеист «Коламбуса» Марченко высказался о гибели одноклубника

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эфире «Матч ТВ» рассказал, что гибель хоккеиста Джонни Годро стала трагедией и для команды, и для всей НХЛ.

© Матч ТВ

Выступавший за «Коламбус» Джонни Годро и его брат Мэттью в августе 2024 года были насмерть сбиты автомобилем, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси. Джонни Годро был 31 год.

— Это сказалось на всех. Был траур не только в команде, но и по всей лиге. Тяжело про это говорить, но это нас сплотило. Его место сохранилось в раздевалке, там всегда висит его игровой свитер. Многие постоянно трогают его свитер перед игрой, краги. Это дает нам дополнительный стимул. Такая трагедия… Никому не пожелаешь. Очень жалко его семью, — сказал Марченко в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

«Коламбус» в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги не вышел в плей‑офф.