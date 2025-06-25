Могильный обратился к молодым российским хоккеистам

Олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный заявил, что для него является огромной честью стать двенадцатым представителем России в Зале хоккейной славы в Торонто, а также обратился к юным игрокам.

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Во вторник стало известно, что Могильный будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2025 году.

— Для меня огромная честь — стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот. Спасибо Оргкомитету Зала Хоккейной Славы за их выбор. Кандидатов на включение очень много, и мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Думаю, что это ещё одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное — мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты. Все этапы своей карьеры вспоминаю с удовольствием и ценю, начиная от моей первой коробки на открытом воздухе в Южном микрорайоне Хабаровска, а затем в Первом микрорайоне, выступлений за сборную страны, и заканчивая Олимпийским золотом и Кубком Стэнли. Это был очень яркий период моей жизни. Хочу обратиться к нашим молодым хоккеистам, к детям. Верьте в себя, работайте честно, слушайте своих тренеров — и у вас всё получится. Вам предстоит продвигать и развивать наш спорт в будущем, прославлять наш город, край, страну, так что будьте к этому готовы. Всё в ваших руках, — приводит слова Могильного пресс‑служба «Амура».

В НХЛ Могильный выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Нью‑Джерси» и «Торонто». Всего он провел в лиге 990 матчей, в которых набрал 1032 (473+559) очка. В составе «Нью‑Джерси» нападающий выиграл Кубок Стэнли в 2000 году.

Торжественная церемония введения в Зал славы должна пройти 10 ноября 2025 года в Торонто.