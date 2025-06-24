Гончар и Могильный вошли в список кандидатов на включение в Зал славы НХЛ

Россияне Сергей Гончар и Александр Могильный вошли в список кандидатов на включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс‑служба организации.

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Всего в список претендентов включены 23 хоккеиста, среди которых Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца, Джо Торнтон, Род Бриндамор, Тео Флери, Патрик Марло и другие.

Комитет организации, состоящий из 18 человек, проведет голосование, по итогам которого определятся новые члены Зала славы. Согласно уставу, в Зал славы будут включены четыре мужчины и две женщины.

Гончар выступал в НХЛ с 1994 по 2015 год за «Вашингтон», «Бостон», «Оттаву», «Даллас», «Монреаль» и «Питтсбург», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году. Всего на счету защитника 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярных чемпионатов НХЛ. Гончар — серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.

Могильный защищал цвета «Баффало», «Ванкувера», «Торонто» и «Нью‑Джерси», выступая за который форвард выиграл Кубок Стэнли в 2000 году. Могильный набрал 1032 (473+559) очка в 990 играх «регулярок». В составе сборной СССР Могильный завоевал золото Олимпиады‑1988.