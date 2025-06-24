Экс-хоккеист «Спартака» раскритиковал Фетисова

Экс-хоккеист московского «Спартака» Максим Рыбин раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова сумасшедшим. Об этом пишет «Чемпионат».

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«Что значит должны выпускать новых Овечкиных и Бобровских? Если Москва более-менее обеспечена формой, то другие регионы? Посмотрите подмосковный хоккей и в целом на российский хоккей. Пускай Вячеслав Александрович приедет в Жуковский и посмотрит, какой там каток», — отметил Рыбин.

Экс-хоккеист «Спартака» добавил, что в России надо обратить пристальное внимание на детский хоккей. Сейчас этот вид спорта, по его мнению, стал слишком дорогим.

Ранее Фетисов оценил запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.