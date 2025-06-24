Стала известна зарплата нападающего Уилсона в «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Скотт Уилсон в «Сибири» получит 60 млн рублей + 20 млн бонусами в первый год и 60 млн + 20 млн бонусами во второй год контракта.

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Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в «Салавате Юлаеве». Хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Скотт Уилсон сыграл в 188 матчах, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

Скотт Уилсон – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего на счету опытного нападающего 193 матча в НХЛ, 20 заброшенных шайб и 31 голевая передача.