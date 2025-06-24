Фетисов: «Витязь» никому не нужен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов критично высказался о «Витязе».

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«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить», – приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Балашихи готовится к процедуре банкротства и выставил хоккеистов на продажу. Долги «Витязя» составляют около 400 миллионов рублей.

Прошедший сезон в КХЛ «Витязь» завершил на десятой строчке регулярного чемпионата в зоне «Запад». Хуже подмосковной команды выступил только «Сочи». До ближайшего конкурента до выхода в плей-офф отрыв составил 11 очков.