Губерниев высказался о российских флагах на чемпионском параде НХЛ

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» выразил уважение НХЛ, клубу «Флорида Пантерз» и российским хоккеистам команды Сергею Бобровскому и Дмитрию Куликову за российский триколор на чемпионском параде «Флориды».

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Празднование состоялось накануне в городе Форт‑Лодердейл. По данным ESPN, парад посетили примерно 400 000 тысяч человек. Российские хоккеисты появились на мероприятии с флагами России.

— Мы делаем то, что нам позволяют. Флаг развернуть — они не против. Кубок Стэнли привезти в Россию — извините. Здесь респект не только парням, но еще клубу и лиге.

— Гашек назвал действия наших хоккеистов «бесчеловечными».

— Я считаю, что вообще не надо обсуждать этого чудака, — заявил Губерниев «Матч ТВ»

В финальной серии плей‑офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4–2) и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В плей‑офф 36‑летний Бобровский провел 23 матча, пропуская в среднем за игру 2,2 шайбы и отражая 91,4% бросков. Бобровский занял третье место в голосовании за обладателя награды «Конн Смайт Трофи» в сезоне‑2024/25, приз вручается самому ценному хоккеисту плей‑офф НХЛ. Куликов сыграл 23 матча в плей‑офф и набрал пять (2+3) очков.