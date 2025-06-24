Болельщиков выбывшего из КХЛ «Витязя» позвали на матчи другого клуба

Клуб «Сочи» направит официальное обращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой согласовать присутствие болельщиков в атрибутике «Витязя» на своих матчах в московском регионе.

© ХК «Витязь»

Во вторник КХЛ объявила о том, что «Витязь» не примет участие в сезоне‑2025/26.

— Когда с радаров пропадают спортивные клубы, это всегда грустно. Ну, потому что за каждым — история, победы и поражения, верные фанаты, семейные предания и даже привычки. Да, иногда люди болеют за тот или иной клуб просто по привычке. Это нормально. У подмосковного «Витязя» не слишком долгая история, нет больших трофеев и многомиллионной армии болельщиков. Но от этого известие о том, что команда не сыграет в предстоящем сезоне КХЛ, не становится менее печальным. И сейчас совсем не хочется говорить «были» — про историю, успехи и болельщиков. Мы верим, что в истории «Витязя» не поставлена точка. И мы будем искренне ждать возвращения команды. Мы не хотим, чтобы в России умирали спортивные клубы. В знак нашей поддержки мы будем рады видеть всех болельщиков «Витязя» на наших матчах в московском регионе. Приходите на игры «леопардов» в атрибутике любимого «Витязя», нам будет дико приятно. Правда. Со своей стороны, «Сочи» направит официальное обращение в КХЛ с просьбой согласовать присутствие болельщиков в атрибутике «Витязя» на матчах нашей команды в московском регионе. Верим, что «Витязь» вернётся! Нам всем в Сочи этого хочется! — сообщает пресс‑служба «Сочи» в Telegram‑канале.

«Витязь» провел все 17 сезонов в КХЛ, но лишь четыре раза попал в плей‑офф. В минувшем сезоне подмосковная команда стала десятой в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 матчах.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.