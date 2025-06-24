Издание The Athletic раскритиковало российского хоккеиста «Детройта»

Журналист Харман Дайал назвал игру российского нападающего «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко разочаровывающей в прошедшем сезоне. Контракт российского форварда с «Детройтом» рассчитан до конца следующей регулярки. Зарплата россиянина – $ 4,75 млн за сезон.

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«Вы можете добавить имя Владимира Тарасенко в список свободных агентов среднего класса, которые не оправдали ожиданий. 33-летний снайпер-ветеран забил всего 11 голов в 80 играх за «Детройт», забросив 23 шайбы и набрав 55 очков в сезоне-2023/2024. Этот спад производительности был особенно дорогостоящим, потому что Тарасенко не вносит ничего другого, когда не забивает. У Тарасенко остался один год с кэпхитом в $ 4,75 млн, а его пункт о необмене 1 июля превратится в список обмена из восьми команд. Очень маловероятно, что команда захочет поглотить весь груз контракта Тарасенко. Однако, если бы «Детройт» был готов сохранить, скажем, 50% его контракта, это снизило бы его потолок зарплат до чуть менее $ 2,4 млн, и таким образом его можно было бы обменять», — цитирует журналиста The Athletic.

В прошедшем сезоне Тарасенко набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.