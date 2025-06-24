Экс-хоккеиста Гашека назвали фашистом

Александр Тихонов критически высказался в адрес Доминика Гашека.

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Бывший голкипер клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии осудил лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.