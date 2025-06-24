Экс-хоккеиста Гашека назвали фашистом

Тихонов о Гашеке: «Профашистский человек. Виноваты во всем Россия и Советский Союз, мы от кого освобождали Европу, от какого фашизма? В каждом втором немецком танке сидел водителем чех»
Александр Тихонов критически высказался в адрес Доминика Гашека.
Бывший голкипер клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии осудил лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.
«Чему мы удивляемся – виноваты во всем Россия и Советский Союз. Мы от кого освобождали Европу, от какого фашизма? Они все фашисты, в каждом втором немецком танке сидел водителем чех и шел против нас. Гашек – профашистский человек», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.