Фетисов заявил о превосходстве НХЛ над КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что Континентальная хоккейная лига отличалась бы в лучшую сторону от Национальной хоккейной лиги в случае внедрения ряда реформ.

© Чемпионат.com