Ларионов высказался о введении Могильного в Зал славы

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о введении экс-форварда национальной команды Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

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«Рад за Александра Могильного. В это сложное время геополитики спорт и здравый смысл восторжествовали, и еще один россиянин пополнил ряды Зала хоккейной славы в Торонто. В его лице это высокое хоккейное достижение российского хоккея», – приводит слова Ларионова ТАСС.

За 17-летнюю карьеру в НХЛ Могильный провел 990 матчей и набрал 1032 (473+559) очка. В сезоне-1999/00 вместе с российским нападающим «Нью-Джерси Дэвилз» завоевали Кубок Стэнли. В сезоне-2002/03 нападающий завоевал награду «Леди Бинг Трофи», вручаемая игроку, который показал образец честной спортивной борьбы и джентельменского поведения.

Сейчас 56-летний Могильный занимает пост почетного президента «Амура».

64-летний Ларионов стал главным тренером СКА в июне этого года. Ранее специалист сборными России разных уровней и нижегородским «Торпедо».