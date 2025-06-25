Хоккейное агентство анонсировало переход Павла Коледова в «Адмирал»

Хоккейное агентство Winners анонсировало переход защитника «Авангарда» Павла Коледова в «Адмирал».

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Напомним, ранее «Авангард» сообщал, что не смотря на действующий до конца сезона-2025/2026 контракт, Коледов покинет омский клуб, так как тренерский штаб не видит хоккеиста в составе.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4».

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Трактору» со счётом 2-4. Ранее «Адмирал» и «Трактор» произвели обмен, в результате которого «моряки» получили права на нападающего Егора Попова.