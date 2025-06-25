«Авангард» обменяет защитника в «Адмирал»

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» обменяет защитника Павла Коледова в «Адмирал». В ближайшее время об этом объявят официально.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее «Авангард» сообщал, что, несмотря на действующий до конца сезона-2025/2026 контракт, Коледов покинет омский клуб, так как нынешний тренерский штаб не видит хоккеиста в составе.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4».

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Трактору» со счётом 2-4.