Вратарь Дорожко подписал контракт с «Амуром»

Голкипер Максим Дорожко подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© КХЛ

Соглашение с вратарем рассчитано до 31 мая 2027 года.

Ранее стало известно, что Дорожко и форвард Матвей Заседа перешли из подмосковного «Витязя» в «Амур» в результате обмена. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Витязю» закрыт доступ к регистрации новых контрактов в ЦИБ КХЛ, а клуб готовится к процедуре банкротства. Во вторник КХЛ объявила, что подмосковная команда не выступит в следующем сезоне.

В прошлом сезоне 26‑летний Дорожко провел 42 матча в регулярном чемпионате, одержал с командой 12 побед при 92,1% отраженных бросков.