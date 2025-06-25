Плющев ответил людям, называющим Могильного предателем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил людям, называющим Александра Могильного предателем. В 1989 году Могильный покинул расположение советской команды во время чемпионата мира Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за «Баффало Сэйбрз», за что был обвинён в предательстве.

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