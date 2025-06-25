Крикунов: Трамп перевернул ситуацию с Могильным

Владимир Крикунов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

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– Абсолютно заслуженно! Очень хороший игрок был, умный. То, что он придумывал и мог осуществить на льду, запомнится навсегда.

– Почему так долго и почему сейчас?

– Видимо, Трамп как-то перевернул эту ситуацию. Они там пыжатся и пытаются ему противостоять, но боятся его расстроить, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.