Крикунов: Трамп перевернул ситуацию с Могильным

Крикунов о включении Могильного в Зал славы: «Трамп как-то перевернул ситуацию, видимо. Они там пыжатся и пытаются ему противостоять, но боятся его расстроить»
Владимир Крикунов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.
– Абсолютно заслуженно! Очень хороший игрок был, умный. То, что он придумывал и мог осуществить на льду, запомнится навсегда.
– Почему так долго и почему сейчас?
– Видимо, Трамп как-то перевернул эту ситуацию. Они там пыжатся и пытаются ему противостоять, но боятся его расстроить, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.