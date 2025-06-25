Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел в "Авангард"

Хоккейный клуб "Авангард" из Омска в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли защитником Вячеславом Войновым. "Мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в "Авангард". Его победный опыт и профессионализм обязательно помогут нашей оборонительной линии. Ждем, что Вячеслав станет лидером "Авангарда" как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам", - заявил генеральный менеджер команды Алексей Сопин. Также 35-летний Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина сезона-2016/2017 в составе СКА. В минувшем сезоне он выступал за нижегородское "Торпедо". В 53 матчах за коллектив он набрал 23 (7+16) очков. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин представлял "Лос-Анджелес Кингз", с которым дважды побеждал в Кубке Стэнли. IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. 4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

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