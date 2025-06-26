«Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята».

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Церемония выбора новичков пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии. В этом же штате базируется «Анахайм».

Выбор клуба в первом раунде драфта НХЛ-2025 объявят актеры Джошуа Джексон (Чарли Конвей) и Маргерит Моро (Конни).

Оба играли в комедийном фильме про детский хоккей «Могучие утята», вышедшем в 1992 году.

Именно в честь него компания Disney, владевшая правами на фильм, назвала команду «Анахайм Майти Дакс», появившуюся в НХЛ в 1993 году.

В 2006-м название сменили на «Анахайм Дакс», когда экс-глава Disney Майкл Айснер продал свою долю в клубе.