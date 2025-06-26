«Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята». Актеры объявят выбор клуба в первом раунде
«Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята».
Церемония выбора новичков пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии. В этом же штате базируется «Анахайм».
Выбор клуба в первом раунде драфта НХЛ-2025 объявят актеры Джошуа Джексон (Чарли Конвей) и Маргерит Моро (Конни).
Оба играли в комедийном фильме про детский хоккей «Могучие утята», вышедшем в 1992 году.
Именно в честь него компания Disney, владевшая правами на фильм, назвала команду «Анахайм Майти Дакс», появившуюся в НХЛ в 1993 году.
В 2006-м название сменили на «Анахайм Дакс», когда экс-глава Disney Майкл Айснер продал свою долю в клубе.