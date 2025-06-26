Чемпион мира по хоккею вошел в тренерский штаб фарм‑клуба «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил соглашение с Никитой Никитиным, который вошел в тренерский штаб команды «Омские Крылья», сообщает пресс‑служба омичией.

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Контракт с 39‑летним Никитиным рассчитан на один сезон.

В 2022 году Никитин работал тренером по защитникам в хоккейной академии «Авангард».

Никитин — воспитанник омского хоккея, играл на позиции защитника. В 2004 году был выбран на драфте НХЛ под общим 136‑м номером клубом «Сент‑Луис». Также в НХЛ он выступал за «Коламбус» и «Эдмонтон». В России Никитин играл за челябинский «Трактор» и «Авангард». В составе сборной России защитник принимал участие в Олимпийских играх в Сочи, а в 2012 году стал чемпионом мира.