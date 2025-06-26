Бабаев рассказал, где Кузнецов проведtт следующий хоккейный сезон

Известный агент Шуми Бабаев заявил, что теперь представляет интересы нападающего Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Россиянин следующий сезон проведёт в Северной Америке.

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«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент Кузнецов находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.