СКА может подписать экс-защитника «Торпедо»

СКА может подписать контракт с Маркусом Филлипсом в ближайшее время.

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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне‑2024/25 защитник Маркус Филлипс играл за «Торпедо» под руководством тренера Игоря Ларионова. Канадец набрал 13 (2+11) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 4 матча в плей-офф.

Срок соглашения хоккеиста с «Торпедо» истек 31 мая. Ларионов ранее стал новым главным тренером СКА.