Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ 3×3

Минское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче 24‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 5:4. В составе победителей покер оформил Виталий Пинчук, также отличился Даниил Липский. У новосибирцев дубль оформил Сергей Гриценко, также шайбы забросили Алексей Кривченков и Сергей Елизаров.

Результаты других матчей:

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 5:4

«Металлург» — «Сибирь» — 7:2

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев» — 3:7

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