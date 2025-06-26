Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ 3×3
Минское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче 24‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.
Встреча завершилась со счетом 5:4. В составе победителей покер оформил Виталий Пинчук, также отличился Даниил Липский. У новосибирцев дубль оформил Сергей Гриценко, также шайбы забросили Алексей Кривченков и Сергей Елизаров.
Результаты других матчей:
«Металлург» — «Салават Юлаев» — 5:4
«Металлург» — «Сибирь» — 7:2
«Динамо» Минск — «Салават Юлаев» — 3:7
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