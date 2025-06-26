Олимпийский чемпион организует матч звезд хоккея в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк организует матч звёзд хоккея в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Встреча пройдёт 30 августа на «УГМК-Арене».

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«Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звёзды мирового хоккея, их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок, и после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон. Нас гостеприимно примет одна из лучших ледовых арен в стране — «УГМК-Арена», отвечающая мировым стандартам по вместимости зрителей и инфраструктуре», — цитирует Дацюка ТАСС.

Отмечается, что в игре примут участие Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие.