СКА заинтересован в подписании канадского нападающего «Торпедо»

СКА заинтересован в приобретении прав на нападающего Бобби Линча у «Торпедо», сообщает «Спорт-Экспресс».

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27-летний канадец в прошлом сезоне набрал 27 очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ (1 гол в 4 играх плей-офф).

В межсезонье СКА возглавил бывший тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Он сменил в клубе из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ СКА занял 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф армейцы проиграли в серии московскому «Динамо» со счетом 2:4 на стадии 1/8 финала.