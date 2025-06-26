«Авангард» обменял в «Амур» защитника

Хоккейный клуб «Авангард» обменял в хабаровский «Амур» защитника Алексея Соловьева, сообщает пресс‑служба омской команды.

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«Авангард» получит спортивные права на защитника 2006 года рождения Александра Деменка. Дальневосточный клуб также получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Соловьев провел 71 матч в составе «Авангарда» в регулярном сезоне и плей‑офф, набрал 4 (2+2) очка и стал одним из лучших игроков обороны команды по количеству проведенных силовых приемов и заблокированных бросков.

Тем временем, нападающий Максим Сушко стал игроком ХК «Нефтехимик». Контракт рассчитан на один год.

Белорусский форвард в прошлом сезоне выступал в составе новосибирской «Сибири». Всего в КХЛ в активе Сушко 182 игры и 28 (13+15) очков.