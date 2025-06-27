«Коламбус» сделал заявление по контракту Проворова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уоддел поделился мнением о новом контракте российского защитника «жакетов» Ивана Проворова.

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Соглашение между россияниным и клубом НХЛ истекает 1 июля этого года. За последний сезон контракта хоккеист получил более 8,5 млн долларов.

«Состоялись конкретные переговоры относительно контракта Проворова и Фаббро. Эта ситуация не завершится 1 июля», — цитирует Уодделла пресс-служба «Коламбуса».

28-летний Проворов в сезоне-2024/25 провел 82 матча и набрал 33 (7+26) очка.

«Коламбус» занял девятое место в Восточной конференции, не обеспечив себе место в плей-офф.