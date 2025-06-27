«Решение принималось на высшем уровне». Сушко — о переходе Рашевского в «Авангард»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал переход нападающего Дмитрия Рашевского в «Авангард».

«Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с «Авангардом» на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на высшем уровне — такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.

За пять лет в системе «Динамо» нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ, а также добился значительных достижений — с молодёжной командой он выигрывал Кубок Харламова, а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ. Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — цитирует Сушко пресс-служба «Динамо».