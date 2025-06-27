Черкас: риски брать Кузнецова в НХЛ — большие

Бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о возможном возвращении экс-форварда петербургского клуба Евгения Кузнецова в НХЛ.

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Вчера, 26 июня, хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы 33-летнего игрока, заявил, что россиянин вернется в североамериканскую лигу.

«Мне кажется, риски брать Кузнецова — большие. Это не дешевый игрок, требует к себе внимания и хорошего контракта. В данном случае он заключается в том, что Кузнецов — дорогой игрок. Решил снова попытать счастья в НХЛ. Но и там найти себя ему будет непросто», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Кузнецов провел 10 лет (2014-2024) в НХЛ, сыграв 743 матча и набрав 575 (173+402) очков. В составе «Вашингтон Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в сезоне 2017/18. Последним клубом игрока в НХЛ был «Каролина Харрикейнз».

В прошедшем сезоне Евгений выступал в составе СКА. Форвард провел 45 матчей (вместе с плей-офф) и набрал 40 (13+27) очков. Армейцы расторгли контракт с хоккеистои после окончания плей-офф.