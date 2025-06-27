Хоккеист Рашевский прокомментировал переход в «Авангард»

Нападающий Дмитрий Рашевский заявил в социальных сетях, что переход из московского «Динамо» в «Авангард» выдался для него очень тяжелым.

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В пятницу «Динамо» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого Рашевский перешел в омский клуб. С 24‑летним форвардом будет подписан контракт на два года. Столичный клуб получит денежную компенсацию.

— Уважаемые болельщики ХК «Динамо»! Обстоятельства в жизни иногда складываются так, что нужно принять очень непростое решение. Это решение далось мне очень нелегко. Клуб «Динамо» вырастил меня, дал мне путевку в большой хоккей, я этого никогда не забуду. Но наступает момент, когда нужно что‑то менять, чтобы развиваться дальше в плане профессионализма. Я очень благодарен болельщикам «Динамо» за ту поддержку и любовь, которую чувствовал на протяжении всего времени пребывания в клубе. Я благодарен тренерам и всем сотрудникам клуба за всё, что вы сделали для меня. Благодаря вашему профессионализму и помощи я смог достичь многих успехов и преодолеть множество трудностей. Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, с кем делил победы и поражения. Всем‑всем огромное спасибо! Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника в другом клубе. Желаю ХК «Динамо» дальнейших успехов и процветания! — написал Рашевский в социальных сетях.

С сезона‑2020/21 Рашевский выступал за московское «Динамо». Он является лучшим снайпером команды в КХЛ. В минувшем сезоне форвард набрал 40 очков (19 шайб + 21 передача) очков в «регулярке» Фонбет Чемпионата КХЛ и еще 4 (1+3) — в плей‑офф. Всего на счету Рашевского 302 матча в КХЛ, в которых он набрал 174 очка (91+83).