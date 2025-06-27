Канадский хоккеист заработает в России десятки миллионов рублей за год

Канадский защитник Уайатт Калинюк получит 34 миллиона рублей за год в казанском «Ак Барсе». Об этом пишет Metaratings.

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Хоккеисту 28 лет. Последний сезон он провел в клубе финской лиги «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии он набрал 33 очка при полезности «-9».

У Калинюка есть опыт выступления в НХЛ. Два сезона он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». За это время он сыграл в 26 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

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