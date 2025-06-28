Игорь Ларионов рассказал о самом запоминающемся футбольном матче

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов вспомнил один из самых запоминающихся футбольных матчей.

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«Много игр было. Достаточно ярко мне запомнилась победа «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов, когда в конце игры они забили два мяча. Это тот момент, когда ты понимаешь, что никогда нельзя сдаваться», — приводит слова Ларионова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне «Торпедо» под руководством Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». СКА в минувшем сезоне под руководством Романа Ротенберга потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.